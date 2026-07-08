В ближайшем будущем возможность создать канал в «Макс» получит любой желающий

Издание РБК со ссылкой на разработчиков мессенджера «Макс» сообщает, что в нём началось постепенное внедрение возможности создания публично доступных каналов для любого пользователя. В частности, версия приложения для Android уже даёт некоторым пользователям такую опцию. Дальше она будет предложена в версии для браузера и для ПК. Каждому пользователю будет доступно создание не более чем пяти каналов.

Государственные учреждения и компании имеют возможность создавать каналы с осени 2025 года. Для этого им необходимо через Госуслуги и банковские сервисы пройти верификацию на «Платформе для партнёров». 17 сентября прошлого года каналы стали доступными для верифицированных блогеров категории «А+».

Изображение: ChatGPT

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Что касается приватных каналов, любой желающий получил возможность создавать их в минувшем феврале. Настройки канала дают возможность активировать реакции на публикации. Также владельцы каналов могут принимать заявки на вступление в них. Для получения доступа к таким каналам нужно перейти в них по ссылке.

К настоящему моменту количество публичных и частных каналов в мессенджере перевалило за отметку в 9 млн. Их совокупная аудитория составляет 400 млн пользователей.