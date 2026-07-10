Европейские страны вернули на рассмотрение не принятую ранее инициативу по сканированию пользовательских сообщений в интернет-сервисах

Представители Европейского парламента проголосовали за направление в Совет Европы закона, по которому интернет-сервисы получат возможность сканировать пользовательскую переписку. Депутаты мотивируют свои действия желанием защитить детей от насилия.

Издание Politico охарактеризовало данную инициативу как зомби-закон, поскольку её уже пытались претворить в жизнь, но безуспешно. Законопроект отклонили в марте. Теперь европейская Народная партия, которая представляет собой крупнейшую фракцию Европарламента, при помощи редкой процедуры смогла добиться повторного рассмотрения. Документ получил некоторые поправки, главной из которых является исключение из инициативы мессенджеров со сквозным шифрованием вроде Signal и WhatsApp*. Это должно успокоить пользователей, которые стремятся обеспечить максимальную конфиденциальность своей переписки.

Изображение: Gemini

реклама

У этой инициативы немало критиков, которые опасаются массовой слежки за пользователями и утечек их переписки. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров от действий европейских парламентариев также не в восторге. По его словам, подобные трюки прежде были характерны исключительно для банановых республик, а теперь Евросоюз не гнушается пользоваться ими с целью принятия законов для слежки за людьми.

По итогам голосования документ отправится обратно в Совет Евросоюза, после чего европейские страны получат три месяца на принятие решения.

* принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.