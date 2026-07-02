Количество пользователей мессенджера WhatsApp* в стране уменьшилось на 43%

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику от медиакоммуникационной группы «Родная речь» сообщает, что по итогам первых пяти месяцев дневной охват мессенджера Telegram в стране уменьшился почти вдвое. Другие известные западные мессенджеры потеряли в России примерно 30-40% пользователей.

Социальная сеть Threads стала в России значительно более популярной, показав рост на 88,3% до 300700 человек. Дневной охват Telegram сейчас составляет 40,25 млн пользователей, тогда как у WhatsApp* это значение равно 25,6 млн. Viber также показал падение на 32,7%, и сейчас в России им пользуются только 449000 человек. TikTok продемонстрировал спад на 10% до уровня 28 млн.

Изображение: ChatGPT

реклама

Падение охватов не мешает Telegram оставаться популярным среди рекламодателей. Только в мае рекламные бюджеты здесь увеличились на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость тысячи показов выросла на 4%, тогда как кликабельность увеличилась на 22%. Стоимость клика сократилась на 11%.

Поскольку пользователям приходится использовать средства обхода блокирования, оценить реальную аудиторию мессенджеров и социальных сетей в России затруднительно. Также на неё влияют борьба с VPN, качество контента и наличие эксклюзивных функциональных возможностей. Эксперты полагают, что, хотя снижение количества пользователей Telegram и WhatsApp* выглядит существенным, массового отказа от сервисов не произошло. Пользователи могут заходить в них реже, но полностью не прекращают взаимодействие с ними. Telegram остаётся популярным источником новостей, тогда как WhatsApp* применяют для персонального общения.

* принадлежат запрещенной в России, признанной экстремистской и террористической корпорации Meta.