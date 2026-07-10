Это должно помочь южнокорейскому производителю снизить себестоимость будущих смартфонов

В дорогостоящих сериях смартфонов Galaxy S и Z Samsung обычно предпочитает устанавливать собственные микросхемы драйверов дисплея (DDI). Рост стоимости памяти и некоторых других компонентов заставляет компанию стремиться сэкономить на чём-то другом, в данном случае на DDI. Samsung может использовать эти компоненты сторонних производителей в составе смартфонов серии Galaxy S27.

Издание ZDNet Korea рассказывает, что рассматривается возможность прекратить эксклюзивное использование DDI производства System LSI. Их могут оставить только в более дорогих моделях Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, а сторонние компоненты войдут в состав более доступных по цене аппаратов S27 и S27+.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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Сторонними поставщиками могут стать компании Anapass, DB Global Chip, Wonik D2I и Novatek. Первые три являются южнокорейскими, последняя находится на Тайване. Окончательное решение Samsung ещё не приняла и намеревается оценить качество и производительность микросхем DDI этих поставщиков.

Также существовали слухи относительно того, что Samsung рассматривала возможность воспользоваться услугами китайской компании BOE как производителя панелей OLED, но решила отказаться от такого варианта.