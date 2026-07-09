Искусственный интеллект привёл к тому, что производственных мощностей не хватает

Только несколько месяцев прошло с того времени, когда у Samsung не хватало заказчиков чипов. Теперь это в прошлом, и южнокорейский производитель поднимает цены на свои услуги, поскольку спрос оказался выше, чем предложение.

Южнокорейское издание Chosun Biz сообщает, что для новых клиентов цены увеличиваются на 15%. Это относится к таким современным технологическим процессам, как 4 нм и 5 нм. Подняла Samsung цены и на некоторые виды техпроцесса 8 нм для автомобильной промышленности. Компания считает, что могут себе это позволить, поскольку недавно впервые за три года это подразделение принесло прибыль.

Изображение: Samsung Electronics

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В обычное время цена на производство чипов стабилизируется, когда достигается определённый процент выпуска годной продукции. Спрос со стороны искусственного интеллекта нарушил это правило, значительно превышая предложение производителей вроде Samsung Foundry и TSMC. TSMC также подняла цены на чипы по техпроцессу 3 нм, 5 нм и 7 нм на 5–10%.

В прошлом году Samsung Foundry получила контракт от Tesla на сумму $16,5 млрд. В число других заказчиков могут войти AMD, Anthropic, BYD, Google, для которых Samsung будет производить чипы по техпроцессу 2 нм и 4 нм.