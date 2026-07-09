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Samsung работает над чипом GAIA для ускорения ИИ локально на компьютерах
Южнокорейский производитель будет выпускать его на собственных предприятиях по техпроцессу 4 нм
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Компания Samsung обычно выпускает чипы для мобильных устройств, но работает и на рынке персональных компьютеров. По последней информации, южнокорейский производитель готовит к релизу чип под названием GAIA, который будет представлять собой ускоритель искусственного интеллекта для ПК. Samsung уже дала доступ к прототипу этого чипа таким производителям компьютеров, как HP и Lenovo. Его целевой аудиторией могут быть компьютеры средней ценовой категории в развивающихся странах.

Samsung будет выпускать этот чип на собственных предприятиях по техпроцессу 4 нм. Его предназначением является ускорение вычислений искусственного интеллекта.

Изображение: ChatGPT

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По сути, речь идёт об аналоге нейронных процессоров, которые входят в состав чипов для мобильных устройств. На компьютерах подобный чип будет улучшать возможности обучения и вывода данных.

GAIA может интегрироваться с обработкой данных в памяти PIM. Это технология следующего поколения, которая позволит чипам памяти самостоятельно проводить вычисления хранящихся в них данных. Результатом должно стать расширение возможностей локальной обработки алгоритмов ИИ.

#samsung #процессоры #искусственный интеллект #южная корея
Источник: sammobile.com
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