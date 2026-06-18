Это может нарушить монополию большой тройки в лице Samsung, SK hynix и Micron

Дефицит чипов памяти продолжает подталкивать цены на неё вверх и вынуждает производителей устройств на основе этой памяти искать новые пути решения проблемы. Слух от инсайдера SouthernValue гласит, что Google может начать закупку чипов памяти у китайского производителя CXMT. Это должно сократить зависимость от ведущих производителей памяти, к числу которых относятся компании Samsung, SK hynix и Micron, и немного ослабить дефицит.

SouthernValue утверждает, что источником его данных является никто иной, как генеральный директор Alphabet, материнской компании Google, Сундар Пичай. Для чего именно Google собралась использовать эту память, не говорится. Это могут быть чипы для смартфонов Pixel, TPU для искусственного интеллекта или облачные сервисы американской компании.

Изображение: ChatGPT

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Смартфоны Pixel выпускаются не в очень больших количествах, поэтому речь может идти о чипах следующего поколения TPU Humufish. Google планирует к концу 2028 года ежегодно выпускать 3,5 млн экземпляров этих специализированных ИИ-чипов.

CXMT тем временем готовится к первичному публичному размещению акций на бирже и наращивает производственные мощности. Она собирается начать ежемесячно выпускать до 300000 кремниевых пластин уже в конце этого года, тогда как сейчас объём производства равен примерно 200000 пластин в месяц.