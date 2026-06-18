Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Google может начать закупать чипы памяти у китайского производителя CXMT
Это может нарушить монополию большой тройки в лице Samsung, SK hynix и Micron
реклама

Дефицит чипов памяти продолжает подталкивать цены на неё вверх и вынуждает производителей устройств на основе этой памяти искать новые пути решения проблемы. Слух от инсайдера SouthernValue гласит, что Google может начать закупку чипов памяти у китайского производителя CXMT. Это должно сократить зависимость от ведущих производителей памяти, к числу которых относятся компании Samsung, SK hynix и Micron, и немного ослабить дефицит.

SouthernValue утверждает, что источником его данных является никто иной, как генеральный директор Alphabet, материнской компании Google, Сундар Пичай. Для чего именно Google собралась использовать эту память, не говорится. Это могут быть чипы для смартфонов Pixel, TPU для искусственного интеллекта или облачные сервисы американской компании.

Изображение: ChatGPT

реклама

Смартфоны Pixel выпускаются не в очень больших количествах, поэтому речь может идти о чипах следующего поколения TPU Humufish. Google планирует к концу 2028 года ежегодно выпускать 3,5 млн экземпляров этих специализированных ИИ-чипов. 

CXMT тем временем готовится к первичному публичному размещению акций на бирже и наращивает производственные мощности. Она собирается начать ежемесячно выпускать до 300000 кремниевых пластин уже в конце этого года, тогда как сейчас объём производства равен примерно 200000 пластин в месяц.

#сша #samsung #китай #google #micron #sk hynix #память #cxmt
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
В Калуге впервые показали радиоуправляемую модель перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41
Учёные назвали возможную причину, по которой мы не слышим сигналы от инопланетян
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и 5600X с Ryzen 5 7500X3D, 7600X и Core Ultra 5 250K Plus в ряде игр
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 5060 в Crimson Desert и других популярных играх
Двигатель со звездообразными цилиндрами, с двойным вихрем и двумя свечами запатентовали в РФ
Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 для игровых видеокарт серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700
Трасса «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления — фуры застревают в грязи
Tom’s Hardware обновил рейтинг лучших игровых видеокарт — в 2026 году решает программная поддержка
На Ростовской АЭС досрочно завершён масштабный капитальный ремонт энергоблока
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 610.62
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 1600X и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5070 в популярных играх
Corsair, HP и Dell переходят на китайские чипы памяти DDR5 из-за дефицита чипов Samsung и Micron
Intel начала начальное производство нового техпроцесса 18A-P
Snap представила очки дополненной реальности с функциями полноценного компьютера за $2000
Разломы Сан-Андреас и Сан-Хасинто достигли наивысшего за 1000 лет тектонического напряжения
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
Logitech выпустит игровую мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатуру G316 X
Раскрыты первые подтверждённые характеристики процессора AMD Threadripper поколения Zen 6
Доступную по цене GeForce RTX 3050 6 ГБ проверили в AAA-играх 2026 года

Популярные статьи

Xbox Series S против игрового ПК – бюджетный гейминг за $400 в 2026 году
Почему 30 FPS иногда лучше 60 – маркетинг в 2026 году
Тест и выпуск Installer-SH 2.9 — будущее распространения ПО для Linux и FreeBSD
Фильм «Третий человек» — почему великое кино иногда оказывается всего лишь чертежом
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter