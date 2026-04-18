Компания CXMT хочет помочь заказчикам, которые не стремятся переходить на более дорогую память LPDDR5

На этой неделе появлялась новость о том, что компания Samsung перестанет заниматься производством мобильной оперативной памяти LPDDR4 и LPDDR4X. Южнокорейский производитель перебросит свои мощности на более прибыльную память пятого поколения.

Освободившиеся места могут занять китайские компании CXMT и YMTC, которые не попадают под санкции Пентагона. Издание ETNews сообщает, что компания GigaDevice заключит с CXMT соглашение о покупке памяти DRAM на $825 млн. Это в шесть раз превышает сумму прошлогодней сделки в размере $173,2 млн. CXMT будет отвечать за производство, а GigaDevice займётся дистрибуцией и разработкой.

Эта новость должна порадовать производителей смартфонов и процессоров для них, которые не готовы переходить на более дорогую память. В первую очередь речь идёт об устройствах начальной и средней ценовых категорий.