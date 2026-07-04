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Россияне приобрели свыше 600 000 автомобилей в первой половине 2026 года
Продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10%
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Статистика АЕБ рассказала, что в первой половине 2026 года российские автолюбители приобрели 600 844 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года результаты увеличились на 10%. Если говорить только о первом месяце лета, продажи таких автомобилей равны 114 625 экземплярам.

Эксперты делают вывод о том, что рынок находится на этапе умеренного роста по сравнению со значительным падением в 2025 году. При этом на более динамичный рост в данный момент рассчитывать не приходится. Мешают этому такие преграды, как высокая ключевая ставка, повышенная ставка НДС, регуляторные меры и нестабильность курса валют.

Изображение: Gemini

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Ситуация на российском рынке автомобилей остаётся непредсказуемой. По итогам года прогнозируются продажи на уровне 1,4 млн автомобилей.

Есть также статистика от Минпромторга. Она говорит, что в первом полугодии было реализовано 679 821 автомобиль возрастом не более 3 лет, что на 12% превосходит показатель годичной давности.

#россия #автомобили #транспорт
Источник: avtonovostidnya.ru
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