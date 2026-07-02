Всего за первый месяц лета в России было реализовано 30600 автомобилей Lada

Пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что в июне 2026 года россияне приобрели легковые и лёгкие коммерческие автомобили в количестве 30600 экземпляров. Этот результат на 14,6% превосходит показатель годичной давности и на 11,5% опережает значение за май.

Наиболее популярной у автовладельцев остаётся модель Granta, которую купили 11505 раз. Это результат на уровне прошлого года и на 5% лучше майского показателя.

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Модель Vesta нашла 6053 покупателя, что на 3,2% больше прошлогоднего результата и на 17,5% лучше майского. LADA Iskra приобрели 3359 раз, на 20,6% больше, чем в мае.

Изображение: ChatGPT

Стабильно высоким был интерес к внедорожнику Niva. Обновлённый в 2025 году вариант Niva Travel купили 3594 раза, что на 20,6% превзошло прошлогодний показатель и на 7,7% лучше по сравнению с предыдущим месяцем. Обновлённая трёхдверная Niva Legend начнёт производиться в июле, а пока в июне её купили 2759 раз, с ростом на 13,1% за год и на 12,7% за месяц.

Пассажирские версии LADA Largus показали рост продаж на 34,1%, до 2413 экземпляров. Также было продано 510 коммерческих фургонов, на 4,9% больше по сравнению с маем.

Если говорить о первом полугодии, было продано 154143 автомобиля Lada.