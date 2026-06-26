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«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию семи товарных знаков
Новые автомобили Lada скоро могут получить названия вроде Onegin и Elegia
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Поступление заявки в Роспатент показало, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжает придумывать новые названия для своих будущих автомобилей. В недалёком будущем новые автомобили Lada могут быть представлены под такими названиями, как Poema, Onegin, Elegia, Bagira, Tenor, Tezis и Arteus. Эти наименования относятся к 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это означает, что они смогут использоваться производителями шин, бамперов, прочих аксессуаров и запчастей.

Когда «АвтоВАЗ» получит патент, названия станут его собственностью на следующие 10 лет. Это не даёт гарантии того, что их обязательно используют в реальных продуктах, поскольку зачастую такие патенты получают, чтобы не допустить к названиям конкурентов.

Изображение: Gemini

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В 2025 году «АвтоВАЗ» подал заявку на товарный знак LADA Tigris, которая была одобрена в нынешнем марте. Этот товарный знак получил регистрацию сразу по нескольким классам МКТУ. Одним из них является 37-й класс, где говорится о ремонте и техническом обслуживании транспортных средств.

#россия #автомобили #автоваз #lada #патенты #роспатент
Источник: avtonovostidnya.ru
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