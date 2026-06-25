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Платформа «Экомобайл» позволяет телефону выбирать стабильную сеть без смены SIM-карты
Выбор наиболее качественной сети станет автоматическим среди сетей операторов Билайн, МегаФон, МТС и Т2
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Компания «Экомобайл» представила вниманию владельцев мобильных устройств возможность подключения к системам связи нескольких операторов при использовании единого тарифного плана. Анализируя местоположение телефона и качество сигнала, система автоматически выбирает наиболее качественное соединение.

Всё это происходит без необходимости извлекать SIM-карту и устанавливать другую, выбирать сеть вручную и тем более пользоваться вторым телефоном с SIM-картой другого оператора. Личный кабинет доступен в мобильном приложении или на сайте платформы, давая возможность управлять номерами телефонов, устройствами и оплатой.

Изображение: ChatGPT

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Партнёрами платформы являются наиболее крупные российские операторы мобильной связи: Билайн, МегаФон, МТС и Т2. В рамках единого биллинга доступны не только номера мобильных телефонов, но также SIM-карты для домашнего интернета, интернета вещей и номера телефонов родственников. Также подобным предложением могут воспользоваться корпоративные клиенты, избегая сбоев связи при работе сотрудников.

 «Экомобайл» утверждает, что в рамках проведённого опроса 44% российских абонентов выразили недовольство качеством покрытия мобильной связью. 49% пользователей на протяжении последних пяти лет оставались абонентами одного оператора, не переходя на другого даже при неудовлетворительном качестве связи.

#россия #интернет #мтс #сотовая связь #билайн #мегафон #экомобайл
Источник: cnews.ru
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