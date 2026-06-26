Доверившись искусственному интеллекту, американская компания снизила качество выпускаемой продукции и столкнулась с увеличением числа отзывов автомобилей

Руководители американской компании Ford сообщили, что с целью решения проблемы качества недавно пришлось вернуть на работу, нанять с нуля или повысить в должности около 350 технических специалистов с большим опытом. Их задачей является передача этого опыта более молодым сотрудникам, анализ дизайна и повышение уровня инструментов искусственного интеллекта и автоматизированного контроля качества. Эти инструменты Ford применяет для поиска дефектов выпускаемой продукции.

По словам вице-президента Ford по разработке автомобильного оборудования Чарльза Пуна, искусственный интеллект хорош только в том случае, если для его обучения применяется качественная информация. В Ford признают ошибку в том, что не сделали достаточно для сохранения знаний своих наиболее опытных инженеров.

Изображение: Gemini

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Проблемы с качеством автомобилей Ford наблюдаются не первый год. В 2025 году американский производитель провёл 152 отзыва, что вдвое больше прежнего рекордного показателя General Motors в 2014 году. В нынешнем году таких отзывов пока было 51. Для сравнения, у ближайшего конкурента Chrysler отзывов всего 19.

Ford применяет специализированные ИИ-инструменты сканирования для проверки правильности сборки перед выходом автомобилей с конвейера. Инструменты с названиями AiTriz и MAIVs были представлены в 2024 году.