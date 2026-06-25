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Государственные закупки VPN за январь-май 2026 года провели на сумму 10,3 млрд руб
После сокращения закупок VPN в первом квартале 2026 года они снова начали расти
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Аналитическая система «Тендерплан» представила информацию, согласно которой в первые пять месяцев 2026 года уровень государственных закупок корпоративных VPN и защищённых каналов связи оказался таким же, как за этот же промежуток годом ранее. Это случилось после провального первого квартала, так что апрель и май оказались ударными. Всего зафиксировано 2080 закупок на 10,3 млрд руб. против 1900 закупок на 11,4 млрд руб. в 2025 году. Рост составил 5% при снижении стоимости на 9,6%. Средняя цена контракта равна 5,6–5,7 млн руб.

Изображение: ChatGPT

Если говорить только о первом квартале, закупки были проведены на сумму 2,02 млрд руб. против 6,9 млрд руб. годом ранее. Одновременно с этим количество закупок выросло на 22,6%. Причина в том, что в прошлом году VPN могли быть составной частью крупных контрактов, тогда как теперь их приобретают отдельно.

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Во второй половине года ожидается смена криптографических стандартов из-за нормативных требований ФСБ. Ожидается переход на постквантовые алгоритмы и запрет импортных криптоядер, результатом чего должна стать масштабная замена шлюзов.

#россия #интернет #vpn #рунет
Источник: kommersant.ru
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