Китайский производитель MediaTek говорит о структурном росте цен

Стоимость товаров на рынке потребительской электроники продолжает расти из-за огромного спроса на некоторые компоненты, в первую очередь на память. Это тянет за собой повышение цен на всё остальное, в том числе и на процессоры. Речь идёт как о чипах для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств.

Предположительно, новый чип MediaTek Dimensity 9600 станет значительно дороже по сравнению с ценой его предшественника в $180–200. Тайваньское издание сообщает, что производитель собирается увеличить цену как на этот чип, так и на версию Dimensity 9600 Pro.

Изображение: ChatGPT

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Помимо систем на чипе, MediaTek поднимет цены на чипы связи и на связанные с умными устройствами компоненты. Так ей позволяет поступить накопление достаточного объёма запасов компонентов и рост спроса на развивающихся рынках.

Dimensity 9600 Pro будет производить компания TSMC по техпроцессу N2P. Здесь будет два ядра ARM C2-Ultra с тактовой частотой примерно 5 ГГц, три ядра ARM C2-Premium и столько же ARM C2-Pro. Более простой чип Dimensity 9600 может производиться по более дешёвому техпроцессу N2 и получит память LPDDR5X вместо LPDDR6.

Для сравнения, стоимость чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 составляет около $280, поэтому даже с ростом цены MediaTek будет предлагать свои процессоры дешевле. Тем более что чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может перевалить за уровень в $300.