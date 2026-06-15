На конференции разработчиков Google I/O 2026 были представлены поисковые агенты. С их помощью пользователи смогут создавать себе помощников для выполнения разнообразных задач. Было обещано начать их внедрение летом, что теперь и происходит. Об этом сообщил вице-президент по продуктам Google Search Робби Стейн в посте на платформе X. Информационные агенты стали доступны подписчикам тарифного плана AI Ultra.
Подобные агенты смогут держать пользователей в курсе выбранных событий, отслеживая информацию в блогах, на новостных сайтах, в социальных сетях. Если информация изменяется или получает обновление, пользователю отправляется уведомление об этом.
Подобным образом можно отслеживать релизы различных продуктов или объявления на сайтах вроде Avito, например, при подборе квартиры по определённым параметрам. Уведомления отправляются в приложении Google.
Информационные агенты будут доступны всем подписчикам вышеназванного тарифного плана в тех странах и на тех языках, где поисковая система Google имеет режим AI Mode. Скоро доступ к поисковым агентам могут получить и подписчики тарифного плана AI Pro.