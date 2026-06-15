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Поиск Google в режиме AI Mode научился отслеживать информацию для пользователей
Желающие смогут оставаться в курсе выбранных событий благодаря искусственному интеллекту
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На конференции разработчиков Google I/O 2026 были представлены поисковые агенты. С их помощью пользователи смогут создавать себе помощников для выполнения разнообразных задач. Было обещано начать их внедрение летом, что теперь и происходит. Об этом сообщил вице-президент по продуктам Google Search Робби Стейн в посте на платформе X. Информационные агенты стали доступны подписчикам тарифного плана AI Ultra.

Подобные агенты смогут держать пользователей в курсе выбранных событий, отслеживая информацию в блогах, на новостных сайтах, в социальных сетях. Если информация изменяется или получает обновление, пользователю отправляется уведомление об этом.

Изображение: ChatGPT

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Подобным образом можно отслеживать релизы различных продуктов или объявления на сайтах вроде Avito, например, при подборе квартиры по определённым параметрам. Уведомления отправляются в приложении Google.

Информационные агенты будут доступны всем подписчикам вышеназванного тарифного плана в тех странах и на тех языках, где поисковая система Google имеет режим AI Mode. Скоро доступ к поисковым агентам могут получить и подписчики тарифного плана AI Pro.

#искусственный интеллект #google
Источник: androidauthority.com
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