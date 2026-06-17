Игра ушла на золото за три недели до начала продаж

В социальных сетях появилась информация от компании Ubisoft, согласно которой ремейк видеоигры Assassin's Creed Black Flag завершён и ведётся окончательная подготовка к его релизу. Из этого можно сделать вывод, что за три оставшиеся недели никаких неприятных сюрпризов в виде переноса даты выпуска не произойдёт. В честь этого события создатели игры поделились логотипом Black Flag.

Изображение: Ubisoft

Любители видеоигр могут отметить в своём календаре 9 июля, когда переработанная игра появится на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5 и персональных компьютерах. В рамках предварительного заказа её можно приобрести за сумму в $60.

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Ещё до появления этой новости разработчики поделились списком достижений, которые будут доступны в ремейке. Всего их здесь будет 49, плюс «платина» на PlayStation 5. Это достижение откроется обладателям консоли от Sony после сбора всех остальных.