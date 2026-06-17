Это позволит быстрее начать их лечение и увеличит шансы на выздоровление

Смартфоны Samsung скоро получат новую функциональную возможность, снова благодаря искусственному интеллекту. Об этом было сказано на мероприятии VivaTech 2026, которое представляет собой наиболее масштабную в Европе конференцию для стартапов и технологических компаний. Здесь у Samsung есть зона под названием Connected Care Ecosystem Zone, где корейский производитель демонстрирует возможности устройств и платформы Samsung Health.

Новое решение предназначено для домашних животных, чтобы можно было как можно быстрее обнаружить проблемы с их здоровьем. Оно создано в сотрудничестве с компанией Lifet, которая работает как раз в этой сфере деятельности.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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Всё, что требуется от владельца домашнего животного, это сфотографировать его на аппарат Galaxy. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют снимок, находя проблемы вроде больных зубов, вывихов или катаракты.

Необходимо будет установить на смартфон приложение SmartThings и сервис Pet Care. В разных странах и на разных моделях устройств функциональность и доступность сервиса могут отличаться. Разработчики напоминают, что эта возможность не заменит профессиональную диагностику в ветеринарных клиниках.