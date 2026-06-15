Два месяца после начала предварительных заказов показали востребованность MacBook Neo и iPhone серии e у покупателей в России

Издание «Коммерсантъ» рассказало, что российские пользователи портативных компьютеров и мобильных устройств продолжают проявлять интерес к продуктам американской компании Apple. Недавно представленный в бюджетной ценовой категории ноутбук MacBook Neo оказался популярным во всём мире, и Россия не стала здесь исключением. Это же относится к наиболее доступным по цене смартфонам iPhone серии e. За два месяца с момента открытия предварительных заказов эти устройства оказались среди наиболее востребованных в России.

Статистика CDEK.Shopping показала, что на долю ноутбука MacBook Neo пришлось 14% всего рынка ноутбуков в стране. Среди смартфонов производства Apple покупатели в 34% случаев выбирают бюджетные модели серии e.

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Если говорить ещё более предметно, чаще всего приобретают MacBook Neo с экраном диагональю 13 дюймов и цветовым вариантом «Цитрус». Покупатели отдают предпочтение конфигурациям 8/256 ГБ и 8/512 ГБ, каждая из которых привлекла внимание каждого пятого покупателя. Меньше всего понравилась пользователям модель серебристого цвета.

Изображение: ChatGPT

Если говорить о смартфонах, лидером является чёрный iPhone 17e 256 ГБ с наличием двух eSIM. Этот аппарат получил 38% продаж всех смартфонов в данной серии. Белый цветовой вариант этого устройства набрал 14%, а хуже других продаётся белый iPhone 17e с Nano-SIM и eSIM, поскольку он дороже остальных.

Если говорить о ценах, в среднем iPhone 17e в России стоит 64000 руб, дороже, чем MacBook Neo за 58000 руб. По меркам Apple это недорого, поскольку в среднем ноутбук этой компании стоит 241000 руб, тогда как средняя цена на iPhone составляет 108200 руб.

Представители розничной сети «М.Видео» объясняют повышенный интерес к этим продуктам их более доступными ценами по сравнению с устройствами предыдущих поколений. iPhone 17e 256 ГБ вышел по цене на 25000 руб меньше iPhone 16e в момент начала продаж. Планшет iPad Air 11 дюймов оказался на 7000 руб дешевле прошлогоднего варианта.

Таким образом, сохраняя ведущее положение на рынке дорогостоящих устройств, Apple начинает отнимать покупателей и у производителей более доступных по цене ноутбуков, смартфонов и планшетов.