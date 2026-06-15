Количество зрителей увеличивается на условно бесплатных тарифах

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование рынка спутникового телевидения на территории России. За три года с 2022 по 2025 количество подключённых к спутниковому ТВ домохозяйств выросло на 700 тысяч до 25,7 млн, среднегодовой рост составил 1%. К сожалению для операторов, количество платящих абонентов уменьшилось с 14,3 млн домохозяйств до 12,5 млн, рассказывает РБК.

Прогноз на ближайшие 5 лет говорит, что число зрителей спутникового телевидения доберётся до 26,1 млн домохозяйств, но платить из них будут только 10,9 млн, что означает падение на 12,8%.

Изображение: ChatGPT

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Данные TelecomDaily показывают, что в среднем за последние пять лет абоненты стали платить больше на 35%. В результате у операторов доход растёт не за счёт появления новых абонентов, а за счёт перехода уже существующих на платную модель.

По мнению специалистов, тенденция к переходу на условно бесплатную модель наблюдается по всему миру, тогда как количество новых абонентов растёт крайне медленными темпами.

По словам аналитиков, в России спутниковое ТВ является критически важным, поскольку это единственный канал доставки телевизионного сигнала для 35-40% территории. В малых городах и сёлах спутниковое телевидение смотрят более 60% домохозяйств, на него приходится четверть абонентов платного телевидения и 20% дохода от него.