Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Учёные нашли у берегов Филиппин японский корабль «Хофуку Мару» времён Второй мировой войны
Этот корабль является местом захоронения свыше 1000 военнопленных
реклама

Спустя более 80 лет после исчезновения обломки японского корабля «Хофуку Мару» нашли у побережья Лусона на Филиппинах. Это означает обнаружение одного из крупнейших мест захоронения военнопленных союзников.

Изображение: Discovery Channel

Открытие принадлежит исследователю Джошу Гейтсу и представителям Фонда памяти «Хеллшипов» вместе со специалистами по подводной съёмке и морскими археологами. Остатки корабля лежали на глубине около 50 м у побережья провинции Замбалес.

Изображение: Discovery Channel

реклама

«Хофуку Мару» относился к группе кораблей, которые Япония использовала для перевозки военнопленных между лагерями, портами и местами принудительного труда по оккупированной Азии. Он затонул 21 сентября 1944 года, когда перевозил британских и голландских военнопленных. Их погибло более 1000, поскольку корабль затонул за несколько минут.

Исследователи нашли записи в американских и японских военных архивах. В них место крушения указывалось более чем в 50 км от того места, где «Хофуку Мару» искали прежде.

Изображение: Discovery Channel

Далее в дело вступили гидролокатор, погружение и фотограмметрия. Специалисты сравнили размеры корабля, положение мачты, общую структуру с оригинальными планами судна. Было установлено, что корабль разбит на две части.

Об этой находке будет рассказано в передаче на канале Discovery Channel, которая выйдет 24 июня. Здесь же будет рассказано о работе с другим японским кораблём, «Орёку Мару», затонувшим в заливе Субик на Филиппинах.

#япония #история #археология
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экс-пилот Boeing: нужно несколько месяцев обучения экипажа для полётов на самолётах МС-21 и SJ-100
Пассажирскую версию ТВРС-44 «Ладога» закрыли - самолёт переделывают в грузовой
В Китае роботы-змеи ползают по проводам и находят неисправности ещё до аварий
Российский офшорный вертолёт Ми-171А3 приступил к работе на Сахалине
Microsoft и AMD сократили время загрузки игр на 95% с помощью технологии Advanced Shader Delivery
Экс-глава PlayStation Studios Сюхэй Ёсида предполагает в будущем слияние Xbox с Windows
Производитель пылесосов представил проект седана на 3111 л.с. - мощнее самого экстремального BYD
Эксперт протестировал и оценил российский ноутбук второго поколения «Аквариус» за 27 000 рублей
Европейский твёрдотельный аккумулятор достиг плотности 465 Вт*ч/кг и подходит для авиации и обороны
В России создали устройство для автоматической смены 4-тонных деталей на станках
Японский луноход-трансформер размером с теннисный мяч успешно сработал на поверхности Луны
YouTube-канал MrBeast достиг рекордного для видеоплатформы количества подписчиков в 500 млн
YouTube-блогер на Volkswagen Passat 1998-го года проехал почти 2400 км на одном баке топлива
Инсайдер подтвердил выход процессоров Raptor Lake Next для сокета LGA 1700 в 2027 году
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell с 96 ГБ памяти подорожала более чем на 65% до 13 250 $
Обновление One UI 9.0 добавляет индикатор интернет-соединения на экран смартфонов Samsung
Алюминиевые дома Фуллера чуть не заполонили Америку после Второй мировой
Volga K50 и Volga K40 перед началом продаж выставили около салона Mercedes-Benz
Мини‑ПК Strix Halo на базе Ryzen AI Halo оказался на 700$ дешевле Nvidia DGX Spark с 128 ГБ памяти
Sony сворачивает активность на ПК и теряет крупнейший китайский рынок Steam

Популярные статьи

Лучшие игровые видеокарты лета 2026 года с ценой от 10000 до 33000 рублей — новые и с «Авито»
Почему современные игры не радуют — парадокс мощного железа и скромных эмоций
10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Водянка с 3D дисплеем Thermalright Wonder Vision 360: обзор и как справляется с Ryzen 9 9950X3D
Как составить бизнес-план и какие подводные камни важно учитывать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter