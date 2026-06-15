Этот корабль является местом захоронения свыше 1000 военнопленных

Спустя более 80 лет после исчезновения обломки японского корабля «Хофуку Мару» нашли у побережья Лусона на Филиппинах. Это означает обнаружение одного из крупнейших мест захоронения военнопленных союзников.

Изображение: Discovery Channel

Открытие принадлежит исследователю Джошу Гейтсу и представителям Фонда памяти «Хеллшипов» вместе со специалистами по подводной съёмке и морскими археологами. Остатки корабля лежали на глубине около 50 м у побережья провинции Замбалес.

Изображение: Discovery Channel

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«Хофуку Мару» относился к группе кораблей, которые Япония использовала для перевозки военнопленных между лагерями, портами и местами принудительного труда по оккупированной Азии. Он затонул 21 сентября 1944 года, когда перевозил британских и голландских военнопленных. Их погибло более 1000, поскольку корабль затонул за несколько минут.

Исследователи нашли записи в американских и японских военных архивах. В них место крушения указывалось более чем в 50 км от того места, где «Хофуку Мару» искали прежде.

Изображение: Discovery Channel

Далее в дело вступили гидролокатор, погружение и фотограмметрия. Специалисты сравнили размеры корабля, положение мачты, общую структуру с оригинальными планами судна. Было установлено, что корабль разбит на две части.

Об этой находке будет рассказано в передаче на канале Discovery Channel, которая выйдет 24 июня. Здесь же будет рассказано о работе с другим японским кораблём, «Орёку Мару», затонувшим в заливе Субик на Филиппинах.