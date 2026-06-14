Российские кроссоверы Volga можно будет приобрести 19 июня

Согласно информации от Telegram-канала Volgalla, представители вновь появившегося бренда «Волга» начинают встречаться в автосалонах в преддверии начала продаж 19 июня. Во всех пяти цветовых вариантах у продавцов доступна модель Volga K50, которая может продаваться рядом с предложениями производства Mercedes-Benz. Этот же источник поделился изображениями модели Volga K40.

Изображение: Volgalla

Помимо двух выше названных кроссоверов, вниманию покупателей будет предложен седан Volga C50. Новинки представляют собой локализованные модели Preface, Atlas и Monjaro от китайского автопроизводителя Geely, обладая русифицированными мультимедийной системой и экраном приборов.

Изображение: Volgalla

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Наиболее доступным по цене вариантом из трёх предлагаемых является седан Volga C50. Его обладатели получат турбомотор объёмом 2 л мощностью 150 или 200 л. с., семиступенчатый робот и передний привод. Заплатить за всё это придётся как минимум 2,9 млн руб.

Изображение: Volgalla

Флагманской моделью является Volga K50 с двигателем такого же объёма, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом по цене минимум 4,2 млн руб.

Изображение: Volgalla

Производятся эти автомобили в Нижнем Новгороде, где прежде выпускали Volkswagen и Skoda. Предприятие способно предложить около 110 тысяч автомобилей ежегодно. В локализацию была вложена сумма в размере как минимум 60 млрд руб. Ставка делается на современные технологии обеспечения пассивной и активной безопасности.