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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Волга» рассчитывает начать производить автомобили собственной разработки в 2028 году
Пока что приходится ограничиваться лицензионным производством копий автомобилей Geely.
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Возрождённый российский автомобильный бренд Volga решил на первых порах пойти по пути наименьшего сопротивления и в качестве начального модельного ряда использовать уже существующие зарубежные автомобили. В данном случае речь идёт о китайской марке Geely, которая разрешила лицензионное производство (крупноузловую сборку) машин своего дизайна и конструкции под брендом Volga.

Источник изображения: VOLGA.

Бесконечно так поступать, понятное дело, не получится, поскольку и потенциальные клиенты такого «финта» не поймут, да и не факт, что китайские производители будут готовы продолжать делиться технологиями, поэтому рано или поздно придётся выпускать собственные автомобили, пусть и со значительным количеством импортных деталей. Так, руководитель бренда Volga Татьяна Фадеева в комментарии изданию «Российская газета» сообщила, что производство «принципиально новых моделей» автомобилей данного бренда планируется начать в 2028 году.

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Как отметила Фадеева, на текущем этапе главной задачей является закрепление на рынке и освоение производства основных автомобильных узлов, и уже после этого можно будет говорить о полностью собственных разработках.

Напомним, что первые три модели Volga после воскрешения бренда — это седан D-класса C50, в основу которого лёг Geely Preface, а также два кроссовера — С-класса K40 (Geely Atlas) и D-класса K50 (Geely Monjaro). По своим техническим характеристикам эти «Волги» полностью идентичны своим «прототипам». По ценам — лишь чуть доступнее, чем оригинальные модели, и вот в этом и заключается основная проблема: без приведения цен к реалистичным для потенциальных покупателей показателям говорить об успехе не придётся.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga
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