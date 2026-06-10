На рынке труда России не хватает сотрудников и при этом планируются увольнения

Статистика Роструда показывает, что по итогам апреля уровень безработицы в России был равен 2,2%, что близко к рекордно низким значениям. При этом высокая ключевая ставка и увеличение налогов приводят к тому, что значительная часть бизнеса хочет сократить расходы, для чего собирается увольнять некоторых сотрудников. Опрос Российско-Германской внешнеторговой палаты затронул 265 организаций малого и среднего уровня, а также ряд крупных компаний. Издание «Известия» публикует результаты этого опроса, согласно которым 23% компаний во второй половине года собираются проводить сокращения. В большинстве случаев уволено будет около 10% сотрудников. Набирать персонал собираются только 14% предприятий.

Наиболее значительные увольнения будут не у самых убыточных компаний, а у наиболее крупных, в том числе с доступом к государственной поддержке. В феврале сообщалось, что Сбербанк в прошлом году сократил около пятой части неэффективного персонала, что составляет примерно 14000 человек. Это позволило увеличить чистую прибыль. «Газпром» в начале года сообщил о планах сокращения сотрудников центрального аппарата. В «Российских железных дорогах» в марте говорили о примерно 6000 человек. В марте сообщалось о планах по увольнению 15% госслужащих в Москве.

Изображение: Gemini

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В начале апреля данные Роструда указывали, что к увольнению будет рекомендовано 105000 человек. Это количество выросло в полтора раза за 10 месяцев.

Чаще всего персонал увольняют в финансовой отрасли, в первую очередь на начальных позициях, которые легче всего поддаются автоматизации. Увольнения ожидаются в розничной торговле, угольной, металлургической и автомобильной отраслях.

Если где-то и нужны новые сотрудники, то это обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и логистика. При этом здесь ищут квалифицированных рабочих.

Эксперты считают, что уволенным будет непросто найти новую работу, не имея навыков для других сфер деятельности. Результатом может стать уменьшение темпов роста доходов населения, из-за чего экономика затормозится ещё сильнее.