Главной причиной стал бум искусственного интеллекта и выросшие в его результате цены на комплектующие

Издание «Известия» со ссылкой на розничных продавцов сообщает, что в первые месяцы 2026 года спрос на ноутбуки со стороны российских покупателей уменьшился на 20% по сравнению с тем же отрезком времени годом ранее. Виноват в этом в первую очередь рост стоимости ноутбуков. Не улучшает ситуацию уменьшение числа доступных моделей в рамках параллельного импорта. Также не стоит забывать про искусственный интеллект, который приводит к дефициту комплектующих и росту их стоимости.

Поскольку спрос падает, розничные сети начинают более тщательно подходить к вопросу закупки ноутбуков и другой техники. Это означает, что количество доступных на прилавках моделей может стать ещё меньше.

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За первые 5 месяцев года в России реализовано примерно 924 тысячи ноутбуков, общая стоимость которых составила 59,2 млрд руб. В денежном выражении результат за год уменьшился на 16,6%.

Изображение: ChatGPT

По словам одного из источников с рынка бытовой техники, темпы падения спроса начинают замедляться, тогда как средняя цена продажи растёт, что поддерживает рынок в целом. Покупатели начинают отдавать предпочтение среднему и верхнему ценовому диапазону, что позволяет компенсировать уменьшение количества проданных ноутбуков.

Представительница компании diHouse прогнозирует дефицит ряда комплектующих осенью, включая видеокарты 5070 и 5070 Ti. Труднее станет найти в продаже процессоры линеек AMD Ryzen 5 и Ryzen 7, могут возникнуть трудности с покупкой Intel Core i5 и i7. Стоимость оперативной памяти и твердотельных накопителей с начала года выросла на 60% и больше. Всё это может привести к дополнительному росту стоимости ноутбуков.

Вклад в дальнейшее падение числа доступных моделей могут внести вводимый 1 сентября технологический сбор на товары и изменения в списке товаров параллельного импорта. Наконец, многие потребители уже приобрели ноутбуки раньше или не имеют денег на покупку в настоящее время.