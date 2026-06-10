Она рассказала о богатстве и культурной самобытности элиты города тех времён

Представителями археологической службы департамента Эна во Франции в районе Сен-Крепе обнаружен хорошо сохранившийся галло-римский пол. Это случилось в процессе проведения профилактических археологических работ перед установкой системы централизованного теплоснабжения. Пол отнесли к концу I века н. э., и его площадь составляет примерно 50 м².

Изображение: Совет департамента Эна

Создатели этого пола использовали сразу две техники, а именно бетонную секцию и декорированную мозаичную секцию. Подобные смешанные полы встречаются в данном регионе редко, тем более в таком размере и качестве.

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Наиболее изощрённой частью мозаики является центральная панель квадратной формы с длиной сторон 1,56 м. Археологи увидели продуманную геометрическую композицию, которую часто связывают с домашними помещениями тех времён для демонстрации социального статуса и гостеприимства.

В одном из углов панели изображён дельфин с красными плавниками. Дельфины нередко встречаются в римской культуре, демонстрируя движение и процветание. Его нахождение во Франции показывает распространение римских вкусов.

Суассон известен средневековой культурой, но сделанное открытие говорит о его более давнем прошлом. Город был основан на территории суэссонов, галльского народа северной Галлии. Затем эти места были завоёваны Римом.

Изображение: Совет департамента Эна

Исследователи собираются изучить последовательность строительства мостовой и лучше понять организацию рисунка при помощи специалистов по римской мозаике. Технические службы оценивают возможность извлечения мозаики из нынешнего местоположения с целью обеспечения долгосрочной сохранности. Если это произойдёт, мозаика может быть выставлена на всеобщее обозрение.