Одна из этих фигур имеет странную заострённую голову

При раскопках 2025 года на средневековом кладбище на берегу реки Камы в Пермском Приуралье в России нашли необычное серебряное украшение. Оно имеет гравировку в виде двух человекоподобных фигур. Это украшение могло быть сделано во второй половине XI или первой половине XII века.

Изображение: Евгения Лычагина и др. / Краткие Сообщения Института Археологии, 2026

Артефакт представляет собой серебряную пластину со скруглённой верхней частью и небольшим отверстием там же. Её могли прикреплять к одежде, коже или другому предмету. Под гравировкой исследователи нашли следы эскиза, что говорит о тщательной планировке.

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Размер пластины составляет всего 30 мм высотой и 27-30 мм шириной. Изображение демонстрирует две антропоморфные фигуры, которые могут держаться за руки.

Изображение: Евгения Лычагина и др. / Краткие Сообщения Института Археологии, 2026

Спереди артефакт сохранил следы золота. Поначалу он мог быть позолочен, что придавало фигурам более яркий вид.

Археологи исследовали шесть повреждённых захоронений на площади около 50 кв м и нашли ряд артефактов. Рассматриваемое украшение обнаружили рядом с одной из могил, но невозможно доказать, что оно находилось в определённой могиле.

Изображение: Евгения Лычагина и др. / Краткие Сообщения Института Археологии, 2026

Серебряная пластина поначалу могла являться кулоном, а впоследствии пришита к погребальному покрывалу, став ритуальным предметом. Рассматриваемый исторический период относится к периоду культурного взаимодействия в Камском и Поволжском регионах, которые обладали торговыми путями и ремесленным производством.