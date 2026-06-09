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Археологи нашли в немецком замке в Саксонии керамический сосуд в форме колбы
Находка может указывать на алхимическую деятельность в средневековых крепостях Германии
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Во время археологических работ в замке Гнандштайн в Саксонии нашли редкий перегонный сосуд, который может свидетельствовать об алхимической деятельности. Об этом рассказал пресс-релиз Земельного управления археологии Саксонии.

Изображение: Свен Кретцшмар, Управление археологии Саксонии


Объект представляет собой высокий керамический сосуд в виде колбы с тремя небольшими ножками и прямым горлышком. Он относится к XV или XVI векам и не выглядит как кухонная утварь. Это может быть перегонный сосуд, входивший в состав аппарата для нагревания жидкости, сбора паров и их конденсации в новое вещество.

Между поздним Средневековьем и ранним Новым временем дистилляция применялась в медицине, металлургии и алхимии. Учёные пытались получить золото, мифические эликсиры, минералы, растения, спирт и целебные настойки.

Изображение: Свен Кретцшмар, Управление археологии Саксонии

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История замка Гнандштайн восходит к XIII веку. Тогда над долиной Вира был построен укреплённый комплекс. Затем замок стал резиденцией, сохранив средневековые элементы. С 1994 по 2004 год здесь проводилась масштабная реставрация. Последняя работа относится к разрушенному западному укреплению. Площадь раскопа равна около 225 кв м. Археологи нашли примерно 30 кв м кирпичной мостовой раннего Нового времени и напольные плитки начала XVI века.

Гнандштайнский сосуд покрыт зелёной глазурью снаружи и жёлтой глазурью внутри. В нижнем сосуде должен был находиться материал для нагревания. На горлышко надевалась закруглённая крышка, и по мере нагревания пары поднимались вверх, конденсируясь на более холодной поверхности и собираясь в виде дистиллированной жидкости. Это соответствует практикам XV и XVI веков.

Изображение: Свен Кретцшмар, Управление археологии Саксонии

Саксония в те времена была регионом с горнодобывающей промышленностью и металлургией. Алхимические знания могли применяться в технических, экономических и медицинских сферах. Например, с её помощью могли получать серную и азотную кислоты для металлообработки.

#германия #история #археология #раскопки
Источник: arkeonews.net
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