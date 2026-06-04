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Европейский парламент начнёт пользоваться Qwant вместо Google в качестве поисковой системы
Французская поисковая система Qwant будет по умолчанию применяться на компьютерах европейских законодателей
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Компания Google имеет сложные взаимоотношения с европейскими властями, поскольку зачастую вынуждена платить крупные штрафы. Несколько лет назад в рамках антимонопольного разбирательства она заплатила около $5 млрд, а недавно её обвинили в продвижении чат-бота Gemini на платформе Android в ущерб конкурирующим предложениям. Очередным увеличивающим напряжение в отношениях двух этих сторон шагом станет решение Евросоюза перестать по умолчанию использовать поисковую систему Google в официальных системах Евросоюза.

Европейский парламент на своих компьютерах перейдёт на поисковую систему Qwant уже сегодня, 4 июня. Об этом рассказало электронное письмо, которое заполучило в своё распоряжение издание Politico.

Изображение: ChatGPT

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В письме говорится, что решение было принято «в соответствии с обязательством Парламента по обеспечению цифрового суверенитета и защите персональных данных пользователей». В дальнейшем Европейская комиссия собирается предложить пакет мер для обеспечения технологического суверенитета, чтобы уменьшить зависимость европейских стран от иностранных технологических компаний.

Поисковая система Qwant имеет французское происхождение и обещает конфиденциальность, не отслеживая и не продавая пользовательские данные рекламодателям. В отличие от Google, эта система позволяет полностью отключить функции искусственного интеллекта и спонсируемый контент на главной странице.

Отныне при вводе поискового запроса в адресную строку браузеров на компьютерах Европейского парламента поиск будет вестись Qwant. При этом чиновникам ничего не мешает целенаправленно выбрать другую поисковую систему.

В свете разногласий между Европой и США Франция ранее перестала пользоваться сервисами Microsoft Teams и Zoom.

#google #евросоюз #европа #поисковые системы #qwant
Источник: androidauthority.com
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