Депутаты Европарламента предложили отказаться от программного обеспечения Microsoft в пользу европейских разработок

Группа депутатов Европарламента обратилась с призывом прекратить использование продуктов американской компании Microsoft из-за опасения, что зависимость от иностранного ПО угрожает цифровому суверенитету Евросоюза. По их мнению, ЕС должен взять курс на технологическую независимость.

Они предлагают постепенно выводить из эксплуатации не только программные продукты Microsoft, но и оборудование HP и Dell. Особое внимание уделено операционной системе Windows, от которой предлагается отказаться полностью. Среди альтернатив депутаты называют норвежский браузер Vivaldi, французскую поисковую систему Qwant, швейцарский почтовый сервис Proton и немецкую платформу Nextcloud.

В подтверждение своей позиции авторы ссылаются на прецедент с Международным уголовным судом, который полностью прекратил сотрудничество с Microsoft из-за опасений попасть под американские санкции.