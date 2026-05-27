Блогер
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать в России товарный знак
Этот шаг он предпринимает на фоне роста популярности после блокировок Telegram в России
Разработчик мессенджера KakaoTalk из Южной Кореи, корпорация Kakao Corp. подала в российскую организацию Роспатент заявку на регистрацию своего торгового знака. Этот торговый знак компания собирается применять не только для продвижения самого мессенджера в стране. Он может найти применение в мобильных приложениях и компьютерных программах, рекламе, в социальных сетях и прочих цифровых сервисах.

Изображение: Kakao Corp

Мессенджер KakaoTalk существует с 2010 года, сейчас его можно использовать на компьютерах и мобильных устройствах под управлением Android и iOS. В России его все эти годы почти не замечали, поскольку здесь были популярны другие предложения, в первую очередь Telegram. Весной 2026 года Telegram начали блокировать, поэтому пользователи ищут альтернативные предложения.

К настоящему моменту в российском сегменте магазина приложений Apple App Store южнокорейская программа поднялась на 30-е место. Этот успех не остался незамеченным разработчиками приложения, что и могло стать причиной регистрации торгового знака с возможным расширением присутствия сервиса в стране. При этом южнокорейская компания ничего не говорит о том, что собирается выпускать какие-либо новые серверы или продукты специально для российской аудитории.

#россия #южная корея #мессенджеры #kakaotalk
Источник: lenta.ru
