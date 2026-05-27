Нагрузка на офисных сотрудников с появлением ИИ выросла вместо того, чтобы сократиться

Издание «Газета.Ru» со ссылкой на директора по развитию бизнеса Embedika Айканыш Орозбаеву рассказало, что в последние пару лет работающие в России компании занимаются внедрением искусственного интеллекта в рабочие процессы. Казалось бы, ИИ должен был взять на себя часть обязанностей офисных работников, но этого не произошло, и нагрузка на них только увеличилась.

Изображение: ChatGPT

Статистика от McKinsey рассказала, что всего 1% руководителей считают свои компании реализованными в плане использования ИИ. Причина по большей части в том, что нейросети встраиваются в существующие процессы, что является неэффективным. Если сотрудник создаст отчёт вдвое быстрее прежнего, в освободившееся время приходится проверять работу нейросетей и переносить полученные результаты в разные системы. Также время расходуется на изучение и контроль систем искусственного интеллекта.

Решением этой проблемы может стать передача ИИ сложных задач целиком, чтобы людям приходилось проверять лишь результат. Для этого необходимо понимать, есть ли возможность описать задачу чёткой инструкцией, используются ли в разных задачах одинаковые данные из разных источников. Ответ на эти и другие вопросы позволяет решить, стоит ли попробовать автоматизировать рабочие процессы и как это скажется на отдельных сотрудниках, отделах и компании целиком.