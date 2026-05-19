Оценка ФГБУ ВНИИ труда говорит, что в зоне риска находятся в первую очередь госслужащие и специалисты

Представители Всероссийского научно-исследовательского института труда рассказали, что в России под угрозой увольнения из-за распространения искусственного интеллекта находится 7,5% персонала. В первую очередь речь идёт о служащих и специалистах среднего и высшего звена.

В рамках исследования опросили представителей нескольких тысяч российских компаний, которые занимаются внедрением технологий искусственного интеллекта. Таких компаний в российской экономике около 5–6%. 13,3% из них относятся к оптовой торговле, 12% работают в сфере образования, в IT-сфере таких компаний 11%.

Изображение: ChatGPT

Меньше всего рискуют лишиться работы представители неквалифицированного труда, у которых степень риска составляет 37%. 48% составляет вероятность потерять работу у квалифицированных рабочих, 46% у сотрудников сферы услуг и торговли.

Примерно такие же прогнозы дают в Международной организации труда, которая в своё время выпустила аналогичный доклад. Также существуют риски ухудшения умственных способностей людей, за которых начинают думать алгоритмы искусственного интеллекта. Специалисты говорят о необходимости адаптировать систему образования к новым реалиям, чтобы обучать взаимодействию с инновационными технологиями с ранних лет.