Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«Коммерсант»: 7,5% персонала в России рискуют быть уволенными из-за искусственного интеллекта
Оценка ФГБУ ВНИИ труда говорит, что в зоне риска находятся в первую очередь госслужащие и специалисты

Представители Всероссийского научно-исследовательского института труда рассказали, что в России под угрозой увольнения из-за распространения искусственного интеллекта находится 7,5% персонала. В первую очередь речь идёт о служащих и специалистах среднего и высшего звена.

В рамках исследования опросили представителей нескольких тысяч российских компаний, которые занимаются внедрением технологий искусственного интеллекта. Таких компаний в российской экономике около 5–6%. 13,3% из них относятся к оптовой торговле, 12% работают в сфере образования, в IT-сфере таких компаний 11%.

Изображение: ChatGPT

Меньше всего рискуют лишиться работы представители неквалифицированного труда, у которых степень риска составляет 37%. 48% составляет вероятность потерять работу у квалифицированных рабочих, 46% у сотрудников сферы услуг и торговли.

Примерно такие же прогнозы дают в Международной организации труда, которая в своё время выпустила аналогичный доклад. Также существуют риски ухудшения умственных способностей людей, за которых начинают думать алгоритмы искусственного интеллекта. Специалисты говорят о необходимости адаптировать систему образования к новым реалиям, чтобы обучать взаимодействию с инновационными технологиями с ранних лет.

#россия #искусственный интеллект #экономика #образование #занятость #персонал #коммерсант
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Financial Times: распространение смартфонов внесло весомый вклад в спад рождаемости по всему миру
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C
WCCFTech: GTA 6 не выйдет на предзаказ 18 мая, ревью‑копий для прессы не обещают
Современные технологии идентифицировали одну из жертв извержения Везувия как врача
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
В Xiaomi посоветовали покупать смартфоны в первой половине 2026 годе из-за скачка цен на память
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Российский инженер создал гусеничный беспилотный трактор для работы в поле
Робот Schotti за €80 000 - самый дешёвый сотрудник магазина в Германии: €1.70 в час

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter