Евросоюз стремится заставить Google начать соблюдать свои требования в рамках Закона о цифровых рынках

Противостояние между Европейской комиссией и американской компанией Google продолжается. Немецкое издание Handelsblatt сообщает, что Европейская комиссия планирует наложить на Google рекордный по своему размеру штраф. Антимонопольный иск против компании был выдвинут в 2025 году. Регуляторы Евросоюза обвинили Google в том, что на Android предпочтение в результатах поиска отдаётся собственным сервисам, давая им несправедливое преимущество перед предложениями конкурентов.

Представители Евросоюза якобы единодушно поддерживают рекордные штрафы для Google, но решение должна принять председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это может произойти до начала летних каникул и стать рекордным в истории Евросоюза штрафом за нарушение нового Закона о цифровых рынках (DMA).

В интервью изданию Reuters представитель Еврокомиссии Томас Ренье рассказал, что для организации важнее заставить Google соблюдать правила, нежели собирать штрафы. С другой стороны, представитель Google назвал внесённые в поисковый бизнес компании изменения, которые соответствуют DMA, самым масштабным ухудшением в истории поиска и обеспечением второсортного опыта для европейских пользователей.