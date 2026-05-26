Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Google могут оштрафовать в Европе на рекордную сумму за злоупотребление монопольным положением
Евросоюз стремится заставить Google начать соблюдать свои требования в рамках Закона о цифровых рынках
реклама

Противостояние между Европейской комиссией и американской компанией Google продолжается. Немецкое издание Handelsblatt сообщает, что Европейская комиссия планирует наложить на Google рекордный по своему размеру штраф. Антимонопольный иск против компании был выдвинут в 2025 году. Регуляторы Евросоюза обвинили Google в том, что на Android предпочтение в результатах поиска отдаётся собственным сервисам, давая им несправедливое преимущество перед предложениями конкурентов.

Изображение: ChatGPT

Представители Евросоюза якобы единодушно поддерживают рекордные штрафы для Google, но решение должна принять председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это может произойти до начала летних каникул и стать рекордным в истории Евросоюза штрафом за нарушение нового Закона о цифровых рынках (DMA).

реклама

В интервью изданию Reuters представитель Еврокомиссии Томас Ренье рассказал, что для организации важнее заставить Google соблюдать правила, нежели собирать штрафы. С другой стороны, представитель Google назвал внесённые в поисковый бизнес компании изменения, которые соответствуют DMA, самым масштабным ухудшением в истории поиска и обеспечением второсортного опыта для европейских пользователей.

#google #европа #антимонопольные разбирательства
Источник: neowin.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Китайские застройщики из-за убытков инвестируют в производство полупроводников
Выживание и лазание по скалам — в первых 13 минутах геймплея 007 First Light
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter