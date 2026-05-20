Недавно представленная игра Subnautica 2 стала ещё одним успешным примером того, как можно заработать даже на раннем доступе. В таком виде большой интерес сначала вызвала Slay the Spire 2, потом хитом стала Windrose. Отчёт фирмы Alinea Analytics рассказал, что отметка в 2 млн проданных копий у Subnautica 2 была достигнута меньше чем за сутки. До 4 млн копий игра добралась меньше чем за неделю, заработав на этом около $100 млн.
В результате игра стала самой продаваемой в этом году на платформе Steam за первые 5 дней после релиза. Темпы продаж в три раза выше по сравнению с Crimson Desert, в два раза опережают Resident Evil Requiem и в 1,4 раза превосходят Slay the Spire 2.
Подавляющее количество продаж произошло в Steam, версия для Xbox была приобретена менее 100 тысяч раз. Этому способствует тот факт, что при наличии подписки Xbox Game Pass Ultimate покупать игру не требовалось.
Успех не стал неожиданным, поскольку Subnautica 2 попала в список желаемых игр более чем у 5,5 млн пользователей Steam. Очевидно, что значительная часть включивших игру в список желаемых заплатила за неё.