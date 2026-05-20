Блогер
Subnautica 2 заработала меньше чем за неделю около $100 млн за 4 млн копий
Выпущенная в виде предварительной версии игра уже стала чрезвычайно успешной с финансовой точки зрения

Недавно представленная игра Subnautica 2 стала ещё одним успешным примером того, как можно заработать даже на раннем доступе. В таком виде большой интерес сначала вызвала Slay the Spire 2, потом хитом стала Windrose. Отчёт фирмы Alinea Analytics рассказал, что отметка в 2 млн проданных копий у Subnautica 2 была достигнута меньше чем за сутки. До 4 млн копий игра добралась меньше чем за неделю, заработав на этом около $100 млн.

Изображение: Unknown Worlds

В результате игра стала самой продаваемой в этом году на платформе Steam за первые 5 дней после релиза. Темпы продаж в три раза выше по сравнению с Crimson Desert, в два раза опережают Resident Evil Requiem и в 1,4 раза превосходят Slay the Spire 2.

Изображение: Alinea Analytics

Подавляющее количество продаж произошло в Steam, версия для Xbox была приобретена менее 100 тысяч раз. Этому способствует тот факт, что при наличии подписки Xbox Game Pass Ultimate покупать игру не требовалось.

Изображение: Alinea Analytics

Успех не стал неожиданным, поскольку Subnautica 2 попала в список желаемых игр более чем у 5,5 млн пользователей Steam. Очевидно, что значительная часть включивших игру в список желаемых заплатила за неё.

#игры #steam #xbox #видеоигры #subnautica 2
Источник: wccftech.com
