И это — в раннем доступе.

При всём откровенном переизбытке предложения на рынке видеоигр количество изголодавшихся по качественным продуктам геймеров давно зашкаливает. Что, собственно, и позволяет таким хорошим, но весьма нишевым проектам, как подводное приключение Subnautica 2, радовать своих создателей огромными тиражами.

Источник изображения: Unknown Worlds Entertainment.

Так, сегодня компания Krafton сообщила о том, что всего за 12 часов с момента открытия раннего доступа к Subnautica 2 новинка разошлась тиражом в 2 миллиона экземпляров. Понятно, что на момент публикации данной заметки с релиза игры прошли уже почти сутки, но в статистике издательства главное не абсолютно точное на конкретный момент, а наиболее актуальное красивое «круглое» число.

Тем временем Subnautica 2 довольствуется 92-процентным пользовательским рейтингом в Steam, а пиковое число играющих в неё одновременно пользователей более чем в 9 раз превзошло пиковое число игроков в первую часть.

Как долго девелоперы из Unknown Worlds намереваются мариновать свой новенький проект в раннем доступе, пока досконально неизвестно. Возможно, восторженные отзывы и поистине колоссальные для игры этого жанра продажи заставят разработчиков шевелиться быстрее, чем они планировали изначально.