Embracer выделяет Fellowship Entertainment в отдельную компанию

Пару месяцев назад появились слухи о том, что чешская игровая студия Warhorse Studios работает над новой игрой с открытым миром во вселенной «Властелина колец». Теперь это было подтверждено официально, а также было сказано о разработке новой игры серии Kingdom Come. В прошлом году была представлена Kingdom Come: Deliverance 2, которую за год приобрели более 5 млн раз, что превзошло ожидания разработчиков.

Изображение: Warhorse

Новости относительно Warhorse появились в тот момент, когда материнская компания студии опубликовала финансовый отчёт за 4-й квартал 2026 года и за весь год. Embracer Group год назад провела ребрендинг и стала Fellowship Entertainment. Теперь она решила выделить Fellowship Entertainment в отдельную компанию, начиная со следующего года.

Warhorse имеет репутацию студии, способной создавать захватывающие исторические RPG, поэтому поклонники «Властелина колец» могут рассчитывать на качественную игру. Она может стать первой полноценной RPG по Средиземью, хотя существует MMO The Lord of the Rings Online.