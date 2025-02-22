Оптимизация Kingdom Come: Deliverance II напомнила о лучших днях видеоигр

Kingdom Come: Deliverance II вышла в отличном техническом состоянии, вопреки тенденции игр 2020-х годов выпускаться в довольно плохом виде. Совсем недавно ярким примером тому стал Stalker 2. В сети был опубликован детальный технический анализ новой игры.

Специалисты из Digital Foundry недавно тщательно изучили вторую часть серии от Warhorse Studios. Они пришли к выводу, что выбор в пользу CryEngine оказался удачным решением. Даже в своей версии на DirectX 12 игровой движок от Crytek обеспечивает практически полностью свободный от подтормаживаний опыт даже на средних и маломощных системах. На достаточно старом процессоре Ryzen 5 3600 и видеокарте RTX 4060 с урезанной шиной PCIe, при целевой частоте 60 FPS на разрешении 1080p и средних настройках, включающих требовательное программное глобальное освещение с трассировкой лучей в реальном времени, плавность была безупречной даже в местах с высокой плотностью NPC, без подтормаживаний при перемещении или компиляции шейдеров.

Это впечатляет, учитывая, что в игре отсутствует видимая предварительная компиляция шейдеров, вероятно, проводимая во время загрузки игры асинхронным способом. Это снижает нагрузку на процессор и позволяет даже старой видеокарте справляться с игрой плавно. По сравнению с другими РПГ в открытом мире, работающими на разных движках, такими как Dragon's Dogma 2 и Avowed, Kingdom Come: Deliverance II становится явным победителем не только по производительности, но и по качеству графики. Две другие игры не дают того же уровня даже на схожих средних настройках.





Помимо анализа плавности работы Kingdom Come: Deliverance II, в разборе Digital Foundry рассматриваются отличное освещение и окружение в игре, то, что ультра-настройки не так уж полезны, советы по оптимизации и многое другое. Игра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.