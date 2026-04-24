События в мире Михаил Андреев
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
Кредиты стали ещё чуточку выгоднее, а депозиты наоборот — ещё менее выгодными.

Бизнес, общество и политическое руководство России продолжают оказывать давление на Центробанк, удерживающий запретительно высокую ключевую ставку, эффект от которой при наличии программ льготного кредитования не так высок, как многим этого бы хотелось. Уже на протяжении практически года ЦБ РФ планомерно аккуратно снижает ключевую ставку с установленного в конце 2024 года рекордного значения в 21%, и вот, сегодня на очередном заседании совета директоров снизил её ещё на 50 базисных пунктов — с 15% до 14,5% годовых.

Источник изображения: ChatGPT.

Согласно статистике, это уже восьмое подряд снижение ключевой ставки в целом и шестое подряд — по 50 базисных пунктов. Возможность снижения ключевой ставки продиктована положительным прогнозом по уровню инфляции в стране.

Следует понимать, что снижение ключевой ставки — это палка о двух концах. С одной стороны, да, кредитование населения и бизнеса становится доступнее, но с другой стороны, возможность зарабатывать на инвестициях в депозиты и государственные облигации значительно «проседает». Собственно, это и провоцирует людей заниматься не сбережением средств, а их расходованием, разгоняя инфляцию в условиях недостаточного предложения требуемых товаров на рынке. Поэтому уровень ключевой ставки должен быть таким, чтобы соблюдать этот шаткий баланс.

Предполагается, что регулятор продолжит потихоньку снижать ключевую ставку и дальше — вплоть до привычного для российской экономики значения в 8—8,5% годовых.

#россия #финансы #экономика
