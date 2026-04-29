Блогер
Volga планирует вернуться на российский рынок и потеснить китайских автопроизводителей
При этом компания Geely, которая может быть её партнёром, не перестанет работать в России

По мнению главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), создание бренда Volga в Нижнем Новгороде можно рассматривать как серьёзный проект, и интерес дилеров к нему велик. Алексей Подщеколдин считает, что расположение проекта за пределами Москвы и является его сильной стороной. Исторически в Нижнем Новгороде имеется множество специалистов из автомобильной отрасли, при этом зарплата ниже по сравнению с московской, что для производителя является плюсом. С другой стороны, в случае повышения стоимости Volga всего на 10–15% продажи могут сократиться в два раза, если не больше.

Изображение: Volga

Новый автомобиль со знакомым много десятилетий названием будет создаваться на базе китайской Geely. Последней предстоит вносить изменения в свою линейку продуктов на территории России, но вряд ли китайская компания покинет отечественный рынок. Не исключено, что Geely будет использовать российских покупателей для прощупывания интереса к электромобилям и гибридам. Поскольку это международный концерн, ориентированный в том числе на европейский рынок, для него сохранить присутствие не составит труда.

В самой компании Volga открестились от сотрудничества с китайским производителем. При этом седан C50, кроссоверы K40 и K50 подозрительно похожи на автомобили Geely Preface, Atlas и Monjaro.

#россия #автомобили #geely #volga
Источник: autonews.ru
