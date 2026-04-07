Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
Как и следовало ожидать, визуально, по крайней мере, сзади, это Geely Monjaro.

Недавно возрождённый бренд Volga официально анонсировал кроссовер D-класса модели K50. По плану, продажи машины стартуют уже этим летом, однако отдельные предсерийные экземпляры уже колесят по улицам Нижнего Новгорода. Так, издание «Нижегородская Правда» поделилось фотографией такого кроссовера, сделанной на минувших выходных на площади Минина и Пожарского.

Источник изображения: «Нижегородская Правда».

Изначальной моделью, на базе которой делается Volga K50, является Geely Monjaro: от неё новый кроссовер унаследовал все технические характеристики от кузова и его размерности до двигателя и трансмиссии.

Напомним также, что в модельном ряду возрождённой «Волги» помимо вышеупомянутого кроссовера D-класса будет также кроссовер C-класса на базе Geely Coolray и седан D-класса на базе Geely Preface. Последний был анонсирован на прошлой неделе, а вот презентация «волжского кулрея» пока задерживается.

Следует отметить, что «Волга» пошла по правильному пути и выбрала в партнёры именно Geely: автомобили этого китайского бренда в России ценятся выше, чем другие «китайцы» — во многом за счёт миграции технологий Volvo и в целом более привычного «европейского» дизайна самих машин.

Машины будут производиться в Нижнем Новгороде, и очевидно, что на текущем этапе речь идёт о крупноузловой сборке из поступающих из Поднебесной машинокомплектов. Сколько ребрендированные автомобили будут стоить, пока неизвестно: если заметно дешевле «оригиналов», то успех им гарантирован, если столько же, то смысла в таком мероприятии, кроме разве что забивания таксопарков и автопарков коммерческих организаций, не проглядывается.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga #geely monjaro #volga k50
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter