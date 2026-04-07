Как и следовало ожидать, визуально, по крайней мере, сзади, это Geely Monjaro.

Недавно возрождённый бренд Volga официально анонсировал кроссовер D-класса модели K50. По плану, продажи машины стартуют уже этим летом, однако отдельные предсерийные экземпляры уже колесят по улицам Нижнего Новгорода. Так, издание «Нижегородская Правда» поделилось фотографией такого кроссовера, сделанной на минувших выходных на площади Минина и Пожарского.

Изначальной моделью, на базе которой делается Volga K50, является Geely Monjaro: от неё новый кроссовер унаследовал все технические характеристики от кузова и его размерности до двигателя и трансмиссии.

Напомним также, что в модельном ряду возрождённой «Волги» помимо вышеупомянутого кроссовера D-класса будет также кроссовер C-класса на базе Geely Coolray и седан D-класса на базе Geely Preface. Последний был анонсирован на прошлой неделе, а вот презентация «волжского кулрея» пока задерживается.

Следует отметить, что «Волга» пошла по правильному пути и выбрала в партнёры именно Geely: автомобили этого китайского бренда в России ценятся выше, чем другие «китайцы» — во многом за счёт миграции технологий Volvo и в целом более привычного «европейского» дизайна самих машин.

Машины будут производиться в Нижнем Новгороде, и очевидно, что на текущем этапе речь идёт о крупноузловой сборке из поступающих из Поднебесной машинокомплектов. Сколько ребрендированные автомобили будут стоить, пока неизвестно: если заметно дешевле «оригиналов», то успех им гарантирован, если столько же, то смысла в таком мероприятии, кроме разве что забивания таксопарков и автопарков коммерческих организаций, не проглядывается.