Общая сумма выплат приближается к $2,5 млн

Хотя сейчас лишь апрель, можно предположить, что видеоигра Crimson Desert от южнокорейских разработчиков окажется одной из наиболее продаваемых по итогам всего года. За несколько недель игра разошлась в количестве 5 млн экземпляров, после чего студия Pearl Abyss поделилась успехом с каждым сотрудником.

Южнокорейское издание MTN сообщает, что сотрудники получили бонус в размере 5 млн вон, по нынешнему курсу это означает примерно $3400. Предположительно, численность сотрудников Pearl Abyss составляет 733 человека, поэтому общая сумма выплаты может быть около $2,5 млн.

Ожидается, что в начале 2027 года будет выплачен ещё один бонус. Размер зависит от финансовых показателей по итогам 2026 года.

Успех этой игры рассматривается в Южной Корее как общенациональный. На минувшей неделе разработчиков похвалил премьер-министр Ким Мин Сок, отметивший использование собственного игрового движка вместо западных аналогов, а также корейские культурные элементы. По словам премьер-министра, Crimson Desert показала возможности местной игровой индустрии и способность двигаться вперёд на различных платформах. Прежде южнокорейские разработчики были известны в первую очередь мобильными играми и онлайн-играми на ПК.