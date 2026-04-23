Также популярная видеоигра получила значительные графические усовершенствования

В четверг разработчики видеоигры Crimson Desert представили патч под номером 1.04 для всех платформ, за исключением Mac. Обновление принесло описанные пару недель назад функциональные возможности и улучшения, не считая повторных боёв с боссами. Их предстоит подождать до следующего патча.

Появилась возможность выбирать между лёгким, нормальным и сложным уровнями. В лёгком режиме урон со стороны врагов уменьшается, как и их характеристики, даётся больше времени на парирование и уклонение. В сложном режиме эффекты еды теперь работают только после просмотра анимации её употребления, враги стали бить сильнее и двигаться быстрее, некоторые боссы получили новые атаки.

Изменения в боевой системе лишили боссов иммунитета к атакам игроков во время выполнения мощных ударов. Внесены изменения в частоту контратак и побегов боссов. Улучшение снаряжения при помощи точильных камней и наковален даёт меньше прироста к атаке и защите. Все игровые персонажи обзавелись новыми навыками и оружием.

Добавлены новые предустановки для клавиатуры, мыши и контроллеров. Оригинальная раскладка сохранилась в виде классической предустановки.

Изменения пользовательского интерфейса затронули инвентарь, где есть вкладки «Все», «Документы», «Снаряжение», «Еда», «Материалы», «Другое». Для каждой категории можно сохранять настройки сортировки. На мини-карте отображаются стороны света.

В игру добавлен новый сундук с 1000 слотов для материалов. Благодаря ему можно выполнять крафт и улучшения предметов без необходимости держать их в инвентаре персонажа. Есть новый сундук для кондиционных предметов с 1000 слотов.

Если говорить о технической стороне игры, выросло качество отрисовки удалённых объектов и текстур. Стала лучше графика персонажей на больших расстояниях. Выросла производительность лучей AMD FSR, а также масштабирование и генерация кадров Intel XeSS 3.0.