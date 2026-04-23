Блогер
Обновление Crimson Desert под номером 1.04 принесло уровни сложности и улучшенное управление
Также популярная видеоигра получила значительные графические усовершенствования

В четверг разработчики видеоигры Crimson Desert представили патч под номером 1.04 для всех платформ, за исключением Mac. Обновление принесло описанные пару недель назад функциональные возможности и улучшения, не считая повторных боёв с боссами. Их предстоит подождать до следующего патча.

Появилась возможность выбирать между лёгким, нормальным и сложным уровнями. В лёгком режиме урон со стороны врагов уменьшается, как и их характеристики, даётся больше времени на парирование и уклонение. В сложном режиме эффекты еды теперь работают только после просмотра анимации её употребления, враги стали бить сильнее и двигаться быстрее, некоторые боссы получили новые атаки.

Изменения в боевой системе лишили боссов иммунитета к атакам игроков во время выполнения мощных ударов. Внесены изменения в частоту контратак и побегов боссов. Улучшение снаряжения при помощи точильных камней и наковален даёт меньше прироста к атаке и защите. Все игровые персонажи обзавелись новыми навыками и оружием.

Добавлены новые предустановки для клавиатуры, мыши и контроллеров. Оригинальная раскладка сохранилась в виде классической предустановки.

Изображение: Pearl Abyss

Изменения пользовательского интерфейса затронули инвентарь, где есть вкладки «Все», «Документы», «Снаряжение», «Еда», «Материалы», «Другое». Для каждой категории можно сохранять настройки сортировки. На мини-карте отображаются стороны света.

В игру добавлен новый сундук с 1000 слотов для материалов. Благодаря ему можно выполнять крафт и улучшения предметов без необходимости держать их в инвентаре персонажа. Есть новый сундук для кондиционных предметов с 1000 слотов.

Если говорить о технической стороне игры, выросло качество отрисовки удалённых объектов и текстур. Стала лучше графика персонажей на больших расстояниях. Выросла производительность лучей AMD FSR, а также масштабирование и генерация кадров Intel XeSS 3.0.

#игры #видеоигры #crimson desert
Источник: wccftech.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Waramagedon
12:17
так никто и не запрещает пользоваться
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Waramagedon
12:09
наушники нормальной фирмы возьми.
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
linux4ever
12:06
А когда cloudflare побанит эти адреса, что дальше скажет эта шарага?
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
Артур Галиев
12:01
Ту которая взламывается
Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
Remarc
11:39
запланированное старение предмета
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
Александр Орешкин
11:22
А тем временем у наушников razer за 15к рассыпается пластик на ободке...
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
OgoGoLog
11:12
"возвращает в эксплуатацию" "предложил поднять" Как то заголовок со смыслом не бьётся. Не находите? Или "пофиг, лишь бы пукнуть в комментариях"?
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
Тигровая Пчела
09:47
Циолковский предсказывалименно развитие дирижаблей. Это была ужасная стратегическая ошибка. Для России, у наз в заполярье дороги просто нельзя строить, там мерзлота начинает разрушаться после одного п...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
K0nst4nt1n
09:40
айсбуки все на hmten/tongfang и как владелец такого же ноута на рязани 7840hs после 5 месяцев эксплуатации никому такое не советую, спонтанные ребуты, огороженный биос и необходимость зажимать лимиты ...
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Виталий Крюков
09:24
С нашей стороны, видать, ограждение не успели сделать? :-)))
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
