Искусственный интеллект способствует уменьшению количества сотрудников на начальных должностях

Отчётность кредитных организаций рассказала, что в минувшем году количество сотрудников двадцати наиболее крупных банковских групп уменьшилось на 4%. Всего было сокращено 557 тысяч человек, в результате чего численность персонала банков оказалась на уровне 2023 года.

Изображение: Gemini

Основной вклад в этот процесс внесли Сбербанк и ВТБ. Здесь сокращения составили всего 5%, но в абсолютном выражении это было 21,5 тысячи человек. Представители банков говорят, что уменьшить количество персонала удалось благодаря автоматизации и искусственному интеллекту. Последний помогает не только в рутинных операциях, но и в более сложных задачах, таких как разработка приложений или генерация контента на сайте.

Изображение: kommersant.ru

Почти на 40% уменьшилось количество сотрудников в ЮниКредит Банке, который готовится к ликвидации своего бизнеса.

В настоящее время наименее востребованы в банковской отрасли такие профессии, как кассиры и операционисты, операторы колл-центров и служб техподдержки, верификаторы документов. Всего по итогам 2025 года количество вакансий банковской отрасли уменьшилось на 22%, при этом количество вакансий IT-специалистов здесь выросло на 19%.

В результате у банковских сотрудников выросла заработная плата. Рост достигает 20–30% и в среднем значении составляет 180000 руб., в некоторых банках 210000–360000 руб.