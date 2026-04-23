В месте под названием Виндонисса в рамках раскопок перед началом строительства жилья выявили ранние римские укрепления

Проведение археологических раскопок в августе 2025 года в преддверии жилищного строительства на территории Швейцарии позволило обнаружить военную базу раннего римского периода. Это место расположено к юго-западу от ранее известной крепости легионеров.

Археологи работали на территории площади 4000 м² между Цюрхерштрассе и Шойергассе. Остатки сооружения относятся к пионерскому лагерю I века н. э.

Было найдено два параллельных рва, где могла находиться оборонительная стена из дерева и земли. К югу нашли V-образный ров, типичный для ранней римской военной инженерии.

Находки позволяют оценить полный масштаб самого раннего римского лагеря. Длина с севера на юг могла составлять около 400 м.

Под более поздней римской дорогой археологи нашли остатки постройки. Планировка состоит из двух небольших комнат рядом с большим центральным пространством с очагом.

В других местах на этой территории найдены свидетельства ремесленной и промышленной деятельности в более поздний период. Среди находок были металлические инструменты, отходы кузнечного производства и военное снаряжение в виде наконечников копий и метательных снарядов.

Сразу за старой линией обороны найдены остатки тщательно построенной глиняной печи. Это указывает, что уже здесь велось производство и изготовление продукции на первых этапах заселения.

Внимание исследователей привлёк обугленный круглый предмет. Анализ лаборатории показал, что это хлеб размером около 10 см в диаметре и 3 см в толщину, в форме лепёшки. Далее будут проведены анализы в специализированной лаборатории в Вене.

Находки встречаются редко, поскольку органические материалы быстро разлагаются. Обычно сохранение происходит за счёт карбонизации. Если догадки подтвердятся, это будет первый найденный в Швейцарии римский хлеб.

Новые открытия говорят о важности этого места не только как военного объекта, но и как сложного поселения с организованной инфраструктурой, экономической деятельностью и элементами повседневной жизни.

Раскопки планируется завершить в июле 2026 года.