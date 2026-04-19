Эта находка опровергает прежнее мнение о том, что такие места находились исключительно в городах

Работающие в швейцарской деревне Вюренлинген археологи нашли вещественные доказательства существования здесь позднесредневековой гончарной мастерской. Во время строительных работ в 2020 и 2021 годах специалисты археологической службы обнаружили два ключевых объекта. Одним из них является яма с керамическими обломками, а в нескольких сотнях метров от неё нашли остатки гончарной печи примерно 1400 года.

Изображение: Кантональная археология Аргау

Это стало первым подтверждённым археологическим свидетельством производства керамики позднего Средневековья в сельской местности в Швейцарии. Длина печи составляет примерно 2,6 м. Она обладает грушевидной сужающейся топочной камерой. Остатки полов и фрагменты купольной конструкции указывают на многократное использование этой печи в течение длительного времени.

Поблизости были найдены следы укрытия или рабочей постройки. Это говорит о функционирующей мастерской, а не об изолированном сооружении.

Об этом же говорят более 11000 фрагментов керамики в районе печи, тогда как в мусорной яме их было около 2500. Помимо повседневной керамики, найдены фрагменты печной плитки, форм и глиняная фигурка всадника.

Керамические изделия отнесли к середине XIII — началу XV веков. Декоративные мотивы характерны для XIV века. Очевидно, что производство здесь велось на протяжении сотен лет.

Гончарные мастерские должны иметь доступ к месторождениям глины, воде и большим количествам древесины для обжига. Все эти ресурсы есть в этом месте. К тому же деревня находилась между городами Баденом и Бад-Цурцахом, известных своими средневековыми рынками. На них и мог происходить сбыт изделий этой мастерской.

Сделанная находка говорит о динамичной сельской экономике, в рамках которой ремесленники с высоким уровнем квалификации вносили свой вклад в региональные рынки.