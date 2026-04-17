События в мире Михаил Андреев
ФАС выдала предупреждения маркетплейсам Wildberries и Ozon
За навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Срок устранения — меньше месяца.

Пресс-центр Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщил о выдаче предупреждений маркетплейсам Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. По данным ведомства, площадки начали менять тарифы на логистику и возврат уже на складе, а стоимость логистики начали привязывать не к рыночной стоимости грузоперевозок, а к стоимости перевозимых товаров.

Источник изображения: «БИЗНЕС Online».

Такие новые правила, по которым стали работать маркетплейсы, ставят продавцов в заведомо невыгодное положение: по данным ФАС, такие действия привели к ухудшению финансового положения продавцов и к невозможности ими планировать деятельность.

Покупателям тоже досталось: как уточняет ФАС, Ozon в качестве платной услуги ввёл для продавцов возможность размещения на карточке товара знака «оригинал». На практике ни о какой подлинности товара этот знак не говорит и гарантировать её не может, а является, в сути, способом ввести покупателя в заблуждение.

Обоим маркетплейсам озвучено требование устранить признаки нарушений и внести изменения в публичную оферту в срок до 15 мая. Если компании этого не сделают, то против них будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

#россия #экономика #wildberries #ozon
