Найдена необычная каменная стена, которая могла иметь символическое значение

Неподалёку от города Травник в Боснии были проведены раскопки, которые позволили обнаружить церемониальный комплекс позднего бронзового века. В его центре располагается каменная стена в форме буквы L, которая ничего не защищает. Она может иметь символическое значение, призванное увековечить погребённое под ней сожжённое сооружение.

Изображение: Гавранович и др. (2026), австрийская археология

В 2022 году несанкционированные кладоискатели обнаружили клад бронзовых предметов вдоль каменного вала. Коллекция отправилась в региональный музей Травника. В её состав вошли сотни мелких металлических предметов, таких как пряжки для ремней, декоративные элементы и фрагменты листового металла. Частично коллекция датируется VI веком до н. э.

Вдохновлённые этой находкой, археологи из Австрийского археологического музея и боснийских учреждений начали проводить систематические раскопки в 2024 и 2025 годах. Результатом стала найденная стена, которая напоминает типичные для бронзового века укрепления поселений на вершинах холмов на Балканах. Длина стены составляет около 63 м, высота до 3 м. Аналогов этой стены в регионе не находили. В конструкции использовали не встречающийся в этой местности беловатый известняк, который пришлось доставлять с расстояния минимум 1,5 км.

Ещё интереснее оказались находки под стеной. Здесь нашли остатки сгоревшего сооружения. Обугленные деревянные доски, фрагменты напольного покрытия были найдены в том же виде, в каком они были в момент разрушения. На своих местах остались керамические сосуды.

Стена могла быть построена целенаправленно, чтобы скрыть эти сгоревшие остатки. Радиоуглеродное датирование говорит об XI–IX веках до н. э., а более широкая деятельность на этом месте наблюдалась в VIII–IX веках до н. э. Наличие более поздних металлических предметов свидетельствует о том, что место оставалось заселённым и после разрушения первоначальной постройки.

При этом следов повседневной жизни здесь не было обнаружено. В этом месте могли происходить периодические собрания, на что указывают тщательно расположенные украшения, такие как браслеты на лодыжки, украшенная булавка, сломанный наконечник копья. Узоры на керамике типичны для Карпатского бассейна и Дунайского региона позднего бронзового века. Таким образом, это место могло быть местом встреч общин из разных регионов.

Археологи надеются найти дополнительные слои, которые дадут новые подсказки.