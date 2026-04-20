Блогер
Древняя ДНК рассказала о резком падении численности населения Европы 5000 лет назад
Причиной могли быть эпидемии и упадок сельского хозяйства

В журнале Nature Ecology & Evolution было опубликовано исследование, которое поведало о таинственном падении численности населения Европы более 5000 лет назад. Исследовав ДНК из захоронения неподалёку от Парижа, учёные секвенировали 132 древних генома человека, которые относятся к двум разным фазам захоронения. Оказалось, что похороненные в разные времена люди здесь не были близкородственными. Именно это указывает на большой разрыв в численности населения вместо постепенной эволюции.

Изображение: arkeonews.net

Первый этап захоронения начался в конце 4-го тысячелетия до нашей эры и закончился примерно в 3000 году до н. э. В следующий раз это место для захоронений использовала генетически отличающаяся группа людей в 3-м тысячелетии до н. э. Она была связана с населением Южной Франции и Пиренейского полуострова, они заставляют сделать вывод о том, что после упадка новые группы мигрировали на север, частично вытесняя прежних жителей.

Археологи не впервые находят свидетельства повсеместного сокращения численности населения Европы в конце неолита. В частности, об этом говорит резкое прекращение строительства мегалитических гробниц. Радиоуглеродное датирование указывает на сокращение погребальных обрядов и присутствия человека во многих регионах между 3000 и 2600 годами до н. э.

Изображение: Seersholm, F.V., et al., 2026

О демографическом провале говорит также восстановление лесов в те времена. Это указывает на то, что сельскохозяйственные угодья были заброшены и человеческая активность резко сократилась.

Не исключено, что причиной могли быть эпидемии. Исследователи нашли ДНК таких инфекционных заболеваний, как Yersinia pestis, вызывающей чуму бактерии. Свой вклад могла внести деградация почвы и уменьшение сельскохозяйственной продуктивности.

Проведённые исследования ставят под сомнение прежние предположения о времени крупных миграций в Европе. Хорошо задокументированы сроки прибытия степных популяций в бронзовом веке, а находки из Франции указывают на более раннюю волну миграции из Иберии в Северную Европу примерно в 2900 году до н. э.

Изображение: Seersholm, F.V., et al., 2026

Похожие случаи провалов в погребальной активности и признаки сокращения населения были найдены в Германии, Скандинавии и других регионах Европы. Это указывает на то, что вместо плавного перехода от неолитических земледельцев к культурам бронзового века происходили более резкие спады с последующим обновлением населения.

#европа #археология #раскопки #неолит #бронзовый век #захоронения
Источник: arkeonews.net
