Потери бюджета на этом достигают 30 млрд руб в год

В России, как и во всём мире, смартфоны Apple iPhone обладают аурой статусных вещей, пусть даже они не являются во всём лучшими в плане технологий. В результате даже со всеми санкциями спрос на iPhone в стране остаётся высоким, поэтому сохраняется и предложение. Правда, это предложение является по большей части нелегальным. Именно такими являются 70% ввезённых в страну аппаратов iPhone. В 2022 году объём серых iPhone был не более 10%, а в 2024 году достиг 50%.

Весной 2022 года компания Apple официально покинула российский рынок. Это означает, что она перестала самостоятельно заниматься поставками своих устройств в страну и обеспечивать их поддержку. Сторонние импортёры воспользовались открывшейся возможностью и начали заводить iPhone через страны ЕАЭС, что означает отсутствие таможенных выплат и НДС. Это дало возможность продавать устройства на 20−30%, а временами и на 70% дешевле по сравнению с теми продавцами, кто ввозил устройства в страну официально в рамках параллельного импорта и платил налоги.

Аналитики компании МТС полагают, что ежегодно бюджет недосчитывается только на поставках iPhone суммы в размере 30 млрд руб. Покупатели таких устройств рискуют, поскольку не получают гарантии и официальной поддержки. Есть вероятность получить вместо нового восстановленный или бывший в употреблении смартфон. Также он вполне может оказаться украденным, что означает вероятность его дистанционной блокировки со стороны Apple. К тому же компания может принять решение заблокировать устройства в находящихся под санкциями странах, даже если они полностью работоспособны.

На днях появлялась новость, согласно которой будет создана единая национальная база идентификаторов мобильных устройств (IMEI). Без регистрации в этой базе устройство не будет работать в российских сетях мобильной связи, что может сделать серые схемы ввоза мобильных устройств бессмысленными. Предположительно, база будет создана до конца первого квартала 2027 года.